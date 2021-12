Avalie o post

Sem fins lucrativos, o propósito é proporcionar assistência e mais dignidade àqueles que mais precisam

Manaus – O projeto “Amigos da Comunidade”, promovido por meio de parceria entre o Cartório Único da Comarca de Barcelos e a Igreja Presbiteriana do município, realizou mais uma ação, desta vez nas comunidades Akuaku, Canafe, Floresta, Nova Jerusalém, São Joaquim e Tapera.

A iniciativa aconteceu nos dias 17, 18 e 19 de dezembro e levou assistência jurídica, atendimentos médicos e odontológicos, atividades lúdicas, serviços de beleza e entretenimento para as localidades.

“A ideia é levar mais dignidade às comunidades indígenas e ribeirinhas”, disse a titular do Cartório de Barcelos, Geiza Elem Souza de Matos.

Além desses locais, em outras oportunidades, a ação “Amigos da Comunidade” já contemplou as comunidades Anati, Bacabal, Cauburis, Dom Pedro 2, Elisbão, Jaqueira, Lago do Alalau, Manacauaca, Piloto, Romão e Terra Preta.

Amigos da Comunidade

Os amigos da comunidade têm como objetivo levar amor e alegria às comunidades indígenas e ribeirinhas. Sem fins lucrativos, o propósito é proporcionar assistência jurídica, saúde, assistência emocional e mais dignidade àqueles que mais precisam.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

