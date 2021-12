5/5 - (1 vote)

Com a presença de autoridades, lideranças e um grande público, foi inaugurada a obra de reforma e ampliação da sede do Poder Legislativo Municipal de Barcelos AM. A solenidade foi realizada no final da tarde desta terça-feira, 21 de dezembro de 2021.

Os investimentos na melhoria foram de recursos economizados pela casa legislativa de Barcelos, sob o comando do atual presidente da Câmara Municipal, vereador Gleidson Serrão. CONFIRA FOTOS

A solenidade também contou com a participação do Deputado Estadual Delegado Péricles - PSL , da vice-prefeita França Moreira e do Comandante do 3° Batalhão de Infantaria de Selva (3° BIS) Tenente-Coronel Márcio Weber de Menezes.

A Câmara recebeu uma roupagem moderna, se tornando um espaço aconchegante e funcional. "O que fizemos aqui foi usar com racionalidade o dinheiro do repasse que a Câmara recebe do poder executivo municipal integralmente e completo, para pagar os nossos compromissos dentro de um processo de economicidade e muita responsabilidade. E dar mais dignidade e atendimento humanitário ao povo barcelense que nos procuram aqui na Câmara. Venham mais a Câmara! Esta casa é de vocês", disse o Presidente Gleidson. CONFIRA AS FOTOS

E consolidando a parceria entre legislativo e executivo, o Prefeito Municipal Edson Mendes, também esteve presente junto com a primeira dama, enfermeira Marcia, e ressaltou da parceria que tem com o Poder Legislativo, frisou importância do diálogo entre os dois poderes fundamentais da democracia: o Executivo e o Legislativo.

Ao fim da solenidade, a Presidente da Câmara Municipal, Vereadora Gleidson Serrão agradeceu a todos os que vieram prestigiar o evento e convidou a adentrarem e conhecerem a nova "Casa do Povo". CONFIRA AS FOTOS