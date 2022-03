Avalie o post

Professores da rede pública podem submeter propostas pode ser feita on-line

Manaus – Professores da educação básica do Amazonas que trabalham na rede pública e pretendem concorrer ao edital da edição 2022 do Programa Ciência na Escola (PCE), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), têm até as 17h desta sexta-feira (11), para submeter propostas de pesquisa. As inscrições são on-line por meio da plataforma SigFapeam.

(Foto: Ana Paulino/Arquivo Pessoal)

O edital apoiará até 700 projetos no Amazonas. A iniciativa é voltada para despertar a vocação científica e incentivar talentos entre os estudantes do ensino público, assim como contribuir para formação continuada de professores. Cada proposta aprovada vai contemplar uma bolsa Professor Ciência na Escola (R$700) e até três bolsas de Iniciação Científica Tecnológica Júnior (R$150) para estudantes.

Podem se inscrever professores de escolas públicas do Estado do Amazonas ou municipais de Manaus, que trabalhem com turmas a partir do 5º ano ou no ensino médio e suas modalidades: educação de jovens e adultos, educação escolar indígena, atendimento educacional específico e Projeto Avançar. Confira o edital.

Cabe destacar que os valores das bolsas, do PCE e de outros programas de apoio à pesquisa da Fapeam, foram reajustados no final de 2021.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

