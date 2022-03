Avalie o post

A liderança de Pedri é a maior das apostas no futebol espanhol para o futuro próximo do Barcelona

Manaus – O FC Barcelona atravessa uma das piores crises dos últimos 30 anos. O clube catalão, que ficou sem Leo Messi e está vivendo uma difícil situação financeira, tenta competir na Liga espanhola para entrar na Champions League. A chegada de Xavi Hernández como técnico tem revitalizado a equipe, mas a liderança de Pedri é a maior das apostas no futebol espanhol para o futuro próximo do Barcelona.

O FC Barcelona atravessa uma das piores crises dos últimos 30 anos (Foto: Divulgação / Neel Sandrine )

Pedri estreou no Barça em setembro de 2020 e após apenas um ano e meio se tornou a referência de presente e futuro para o time espanhol e para a seleção do país. Nascido no vilarejo de Tegueste (11.000 habitantes), na ilha canária de Tenerife, Pedri soma apenas 80 jogos profissionais entre o Barcelona e o seu primeiro time, o Unión Deportiva Las Palmas. Ou seja, mais que o suficiente para estabelecer Pedri como um dos grandes jogadores jovens na Europa.

O mau momento esportivo e financeiro do Barcelona pressionou a evolução de Pedri, que passou de uma promessa de futuro à realidade no presente. No Barça, Pedri jogou mais do que ninguém (com exceção de Lionel Messi), e na seleção foi uma peça chave no time que chegou às semifinais da Eurocopa e conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Uma maratona de jogos acabou prejudicando o fraco físico do jovem Pedri. Com apenas 19 anos, o meia apontou o cansaço extremo e sofreu uma lesão muscular. Ele tem jogado menos para o Barcelona, mas Xavi já demonstrou que, quando Pedri estiver em ótima forma novamente, vai ser indiscutível nos seus planos.

“Ele não perde a bola, entende o jogo, é uma maravilha ver ele jogar. Não há talento maior no mundo do que Pedri. Ele é excelente. A forma como ele gira, o seu timing… é simplesmente fantástico. Ele é ótimo. Talvez ele seja o melhor jogador na sua posição aos 19 anos, tenho certeza”, elogiou Xavi Hernández.

As comparações dentro do Barcelona são grandes. Às ordens de um meia lendário do clube e da seleção, muitos enxergam em Pedri um sósia do Xavi. A capacidade de passe e de chegada à área contrária é similar às virtudes que exibia o agora técnico. Mas Pedri também dribla e muda de ritmo, como costumava fazer Iniesta. Só falta um quesito para completar o perfil de um dos melhores jogadores europeus: o gol.

Até isso Pedri está melhorando aos poucos. Na segunda divisão espanhola ele conseguiu fazer 4 gols quando apenas tinha 17 anos. Na atual temporada, Pedri conta 2 gols em 13 jogos, um resultado fraco, porém o melhor da sua curta trajetória. Se ele conseguir adicionar a capacidade de fazer gols à sua habilidade para dar assistências, sua dimensão como futebolista vai crescer exponencialmente.

Esse será o ponto seguinte na sua melhora como futebolista, juntamente da sua evolução física (o jogador pesa agora 60 quilos). Pedri já foi premiado como o melhor jogador jovem da Europa, o Golden Boy de 2021. E o FC Barcelona espera que ele lidere o futuro do time na próxima década. Se a situação econômica permitir, o clube catalão tem um atrativo núcleo de jogadores jovens como base para o futuro.

Pedri se une a Gavi e Nico González, produtos da base do Barcelona. Comprados em caríssimas transferências, jogadores como Frenkie de Jong e Ousmane Dembélé ainda têm 24 anos. Ferran Torres, adquirido na janela de inverno, tem 21 anos. O Barça dispõe de uma base formada por 6 jogadores de grande nível e muito jovens. O futuro parece ter menos incertezas com Pedri e companhia no time.

