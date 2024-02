Delegado-geral adjunto da PC-AM e diretor-presidente do Detran-AM tiveram nomes utilizados para realizar supostas vendas de veículos.

O delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Guilherme Torres, e o diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Rodrigo de Sá, tiveram seus nomes utilizados por criminosos para aplicar golpes em supostas vendas de veículos.

A informação é da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc) e Departamento de Investigação e Polícia Judiciária (DIPJ), com apoio da Polícia Civil do Amapá (PC-AP) que juntos, realizaram nesta quinta-feira (15), a Operação Loki – com 13 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva cumpridos no Amapá.

Na prática, os golpes eram realizados por detentos no Estado do Amapá com auxílio de outros criminosos em liberdade – utilizando imagens de autoridades do estado do Amazonas pela internet.

Segundo o delegado Rondon, titular da Delegacia de Crimes Cibernéticos do Estado do Amazonas, a investigação da prática de estelionato começou no ano passado e identificou mais de 11 vítimas no estado do Mato Grosso do Sul.

“Um perfil ‘fake’ nas redes sociais comercializava veículos utilizando a imagem do delegado-geral adjunto do estado do Amazonas. Começamos a investigação pelo crime de falsa identidade, que culminou em estelionato virtual após localizarmos as vítimas. Identificamos que boa parte das pessoas que estavam praticando o estelionato estavam cumprindo pena no sistema penitenciário do Amapá.

Representamos pelos mandados de prisão dos investigados e de busca e apreensão em mais 13 endereços diferentes, de suspeitos de participarem do crime, tendo, muitos deles, recebido dinheiro, via PIX, oriundo deste crime”, explicou o delegado.

A ação policial ocorreu de forma simultânea nos municípios de Macapá, Laranjal do Jari e Santana e contou com o apoio da DECCP, da CORE, da DECIPE, da DRACO, da DR-CCIBER, da 7ª Delegacia de Polícia Civil da Capital, da 1ª Delegacia de Laranjal do Jari, da Delegacia de Polícia de Pracuúba, bem como da Delegacia de Crimes Cibernéticos e do Departamento de Inteligência da Polícia Judiciária (DIPJ/AM), ambos da Polícia Civil do Amazonas.

Em Laranjal do Jari, uma pessoa, que estava com drogas e um simulacro de arma de arma de fogo, foi presa em flagrante.

Mais informações serão repassadas durante a coletiva de imprensa nesta sexta-feira (16), às 11h na Sede da Delegacia Geral (DG), avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste.

