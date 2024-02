A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus), em conjunto com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), deflagrou, na segunda-feira (12/02), a Operação Têmis, que resultou na prisão de dois indivíduos de 21 e 60 anos, suspeitos pelo homicídio de João Vieira Amâncio, conhecido como “Nena”, ocorrido no dia 24 de janeiro deste ano, na comunidade São Bernardo, zona rural daquele município.

Conforme o delegado Gustavo Kallil, da 61ª DIP de Boca do Acre, o crime ocorreu por conta de uma desavença que o suspeito de 60 anos possuía com a vítima, em razão de uma disputa de terra na localidade. Logo após a equipe policial tomar conhecimento do crime, deslocou-se ao endereço e localizou o corpo de João Vieira Amâncio.

“Os supostos autores permaneceram no local do fato, não imaginando, sequer, que a polícia se dirigiria até lá. No decorrer das investigações, constatamos que o crime ocorreu quando a vítima tentava colher castanhas atrás da terra de um dos supostos autores do crime, sendo atingida com dois disparos de espingarda, aparentemente calibre 20”, disse Gustavo Kallil.

Segundo o delegado, os populares contam que a sensação de impunidade na região é gritante, tendo em vista que por ser muito distante e de difícil acesso, muitos crimes, ficavam sem esclarecimentos.

Operação Têmis

A operação foi deflagrada com o intuito de dar cumprimento aos mandados de prisão dos autores, além de três mandados de busca e apreensão domiciliar. Também com a finalidade de combater a criminalidade no município e adjacências. Na ocasião, uma espingarda calibre 20, supostamente a arma utilizada no crime, foi apreendida.

“Essa ação, que resultou nessas prisões e apreensões, é uma resposta para a sociedade, onde conseguimos demonstrar que estamos de prontidão para prestar nossos serviços para a população e que a sensação de impunidade não mais prevalecerá”, finalizou.

Procedimentos

Os supostos autores responderão por homicídio. Eles passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.