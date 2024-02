O deputado federal Saullo Vianna (União-AM) deu entrada em requerimento junto à Mesa Diretora da Câmara para a realização de Sessão Solene, no dia 08 de maio, para homenagear os Bois do Festival Folclórico de Parintins, que neste ano acontece nos dias 28,29 e 30 de junho.

“O Festival Parintins tem hoje reconhecimento mundial como uma das principais festas culturais brasileiras, que traz à arena os nossos simbolismos, povos indígenas e o homem ribeirinho do Norte. Além disso, é um grande atrativo cultural e turístico, fontes geradoras de emprego e renda para nossa gente, e por isso deve ser mais divulgada e popularizada”, diz Vianna.

A ideia é, além da sessão Solene, trazer os principais itens dos Bois Garantido e Caprichoso para apresentações nos espaços da Casa e personalidades das agremiações para potencializar a divulgação da festa, com a montagem de uma exposição cultural, a fim de mobilizar e convidar mais turistas para irem ao Festival e aproveitar as belezas do Amazonas.

“Com o tempo, o festival ganhou relevância com a transmissão dos três dias da festa em redes de televisão nacional. A beleza das apresentações chamou tanto a atenção que, hoje, os profissionais que trabalhavam na festa passaram a ser contratados para trabalhar no Carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo”, lembrou Saullo Vianna.

Festival é motor da economia de Parintins Estimativas da Prefeitura dão conta de que o 56º Festival Folclórico de Parintins deverá injetar entre R$ 80 e R$ 100 milhões na economia do município. “A festa é o principal motor da economia local. Para além de manter viva as nossas raízes e tradições, temos de tornar o evento mais acessível e, com isso, impulsionar as diversas atividades econômicas que são impactadas pela festa”, observou Saullo Vianna.