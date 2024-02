O Teatro Icbeu, no Centro de Manaus, será palco de uma pré-seleção e Workshops de Dança Clássica, realizados pela Escola Bolshoi, única filial do famoso Teatro Bolshoi, da Rússia. As inscrições para os workshops estarão abertas a partir do dia 15 de fevereiro no site do Icbeu (www.icbeu.com).

As atividades acontecerão em três horários diferentes, com duração de 1h30, abrangendo níveis iniciantes, intermediários e avançados.

Os workshops, liderados por professores da renomada Escola Bolshoi Brasil, oferecem uma oportunidade enriquecedora para os bailarinos da região. Além de aprimorar habilidades técnicas, proporcionam uma imersão na dança clássica de renome internacional, promovendo um ambiente de colaboração e inspiração.

Benefícios da Escola Bolshoi

A Escola Bolshoi concede 100% de bolsas de estudo para todos os aprovados, incluindo benefícios como alimentação, transporte, uniformes, assistência social, orientação pedagógica, assistência odontológica, atendimento fisioterápico, nutricional e médico de emergência. No entanto, é necessário manter bom rendimento acadêmico para manter a bolsa.

A escola é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, que tem apoio da Prefeitura Municipal de Joinville, do Governo do Estado de Santa Catarina e dos “Amigos do Bolshoi”, empresas e pessoas físicas socialmente responsáveis que contribuem com o projeto por meio de serviços prestados e patrocínios não incentivados ou incentivados por leis de incentivo à cultura municipal, estadual e federal.

A Escola Bolshoi conta com o patrocínio de empresas como: Loterias Caixa, Diamante Energia, Porto Seguro, Whirpool, Aurora, Brascabos, BRDE, Catallini Terminais Marítimos, Celesc, Ciser, Engie, Nidec, Texpa, TKEe demais Amigos que contribuem com a arte no país.

Parceria Icbeu Manaus e Escola Bolshoi

A parceria entre o Icbeu Manaus e a Escola Bolshoi busca fortalecer as atividades artísticas na instituição, proporcionando uma oportunidade única para crianças e adolescentes participarem da pré-seleção e concorrerem a bolsas de estudo em uma das maiores escolas de balé do país.

“Esta iniciativa representa não apenas a expansão de nossos horizontes, mas também a busca por talentos genuínos em todas as partes do país. Que este início das Pré-seleções em Manaus seja marcada por descobertas valiosas e pela inclusão de novos talentos que irão enriquecer ainda mais a nossa escola e o mundo da dança”, conclui a coordenadora Sylvana Albuquerque.

