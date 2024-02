Mais de 28 mil pessoas utilizaram os serviços de transportes intermunicipais para ir às cidades do interior do Estado. Coordenada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam), a Operação Viagem Segura – Carnaval na Floresta foi realizada de 9 a 14 de fevereiro.

Em seis dias, a operação registrou o fluxo total de 28.387 passageiros, dos quais 11.669 utilizaram o transporte rodoviário e 16.718 o hidroviário. As operações de fiscalização chegaram a 969, com 652 no transporte rodoviário e 317 no hidroviário.

O diretor-presidente da Arsepam, João Rufino Júnior, informou que 17 autos foram emitidos no período. Destes, 16 foram voltados para transportes clandestinos, sem autorização da Agência Reguladora para prestar o serviço. Por isso, os veículos foram abordados e os passageiros seguiram viagem em transportes regulados.

Após análise do Departamento de Transporte Rodoviário (DETR) e da Assessoria Jurídica da Arsepam, os autos podem resultar na aplicação de multa nos condutores clandestinos no valor de R$ 4.636,42 (no caso de reincidência, o valor dobra), conforme estabelece o Art.50 da Resolução No. 005/2020 – Cercon/Arsepam.

Fique esperto

Rufino Júnior destacou a facilidade de identificar se um veículo é ou não cadastrado com a Arsepam. Basta verificar a presença do adesivo da Agência Reguladora nas laterais e na traseira do carro, micro-ônibus e ônibus.

Para operar, os condutores devem estar registrados junto à Agência Reguladora, conforme esclareceu Rufino Júnior. Ele ressaltou que o processo de cadastro é simples, com a lista de documentos necessários disponíveis no site da Arsepam (www.arsepam.am.gov.br), no banner "Cadastro de Veículos".

O adesivo não é uma formalidade. Ele garante que o veículo passou por uma série de vistorias realizadas por engenheiros mecânicos da Arsepam, empresas cadastradas junto ao Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Adicionalmente, confirma que o serviço de transporte adquiriu os seguros específicos para cada modalidade, cobrindo eventuais acidentes.

Rodoviário e destinos

No transporte rodoviário intermunicipal, o posto da Arsepam com maior registro de viagens foi o Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim – Rodoviária de Manaus, no bairro Flores, zona centro-sul, com 5.634 passageiros.

Em seguida ficaram os postos da Ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro), em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), com 2.678 passageiros; da Barreira de Fiscalização Estadual (AM-010 e BR-174), bairro Santa Etelvina, zona norte, com 2.567; da Barreira de Fiscalização Estadual da Avenida das Flores, bairro Lago Azul (entrada do conjunto residencial Viver Melhor 1), zona norte, com 675; e o Terminal Rodoviário de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), com 115.

Os destinos mais procurados neste modal foram Itacoatiara (3.508 passageiros), Manaus (3.492) e Iranduba (3.330).

Hidroviário e destinos

No transporte hidroviário intermunicipal, o posto da Arsepam com maior registro foi o do Porto da Ceasa, zona centro-sul, com 10.095 passageiros. Por sua vez, o Porto de Manaus/Manaus Moderna, ambos no Centro, contabilizou 6.623.

As cidades mais procuradas pelos passageiros deste modal foram Careiro da Várzea, Tefé e Maués (distantes 25, 523 e 276 quilômetros da capital, respectivamente).

A Operação Viagem Segura – Carnaval na Floresta contou com o apoio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM); da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH); e do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).