Utilizando os mais variados meios de transporte, os 30 participantes do XVIII Congresso Internacional de Geografia, realizado pela primeira vez no Brasil, em 1956, que optaram por visitar a Amazônia, percorreram mais de 6 mil quilômetros. O itinerário seguiu por uma das mais extensas e características partes da imensa bacia amazônica, que se estende do Planalto Brasileiro ao maciço das Guianas, onde o tipo de clima quente e úmido, e a natureza florestal da vegetação, são elementos geográficos fundamentais na caracterização da região, que tem como eixo o grandioso rio Amazonas, conforme o guia elaborado pelo grande geógrafo Lúcio de Castro Soares.

Tendo deixado o Rio de Janeiro de avião, nos últimos minutos do dia 23 de agosto, o grupo de excursionistas – constituído por 24 geógrafos e professores de geografia, de 11 nacionalidades – chegou a Manaus ao meio dia do dia 24, passando por Belém às seis horas da manhã. O trajeto Belém-Manaus proporcionou uma vista de conjunto do fundo do vale amazônico, particularmente do seu espesso manto florestal e da planície aluvial do Amazonas, a qual pôde ser observada desde os confins ocidentais da ilha de Marajó.

Na curta permanência do grupo em Manaus (3 horas somente), foram visitados uma moderna fiação e tecelagem de fibras de juta, uma usina de beneficiamento de borracha, o Instituto de Pesquisas da Amazônia (Inpa). Foi também realizada uma rápida excursão pela cidade e seus arredores, incluindo as obras da refinaria de petróleo (do grupo local I. B. Sabbá), com paradas nos pontos de maior interesse geográfico. Neste mesmo dia o grupo se deslocou de avião para Santarém. Graças ao voo a baixa altitude, observar melhor a paisagem da bacia amazônica, isto é, da sua “várzea” e da sua zona de “terra-firme”.

O dia seguinte, 25, foi dedicado a uma visita à cidade de Santarém, capital regional do Baixo Amazonas, e à realização de uma excursão fluvial à região da foz do rio Tapajós, e à várzea da margem esquerda do rio Amazonas.

Em 26 realizou-se a planejada excursão fluvial ao lago Grande do Curuaí ou de Vila Franca, importante zona de criação de gado da várzea amazônica: no povoado de Socorro, sito à margem sul deste lago e na borda do platô terciário. Os excursionistas examinaram uma mancha de campo de “terra-firme” dentro da floresta, onde ocorrem elementos vegetais arbóreos típicos do cerrado do Planalto Central Brasileiro.

No dia 27 foi visitado o planalto terciário de Santarém e as plantações de seringueiras de Belterra (ex-plantações Ford), nele situadas. Nesta excursão, de 32 quilômetros, feita em automóveis e caminhões, foi, primeiramente, atravessado o terraço onde está a cidade de Santarém e observada a sua vegetação semidecídua.

Galgado o planalto, foram visitados o campo agrícola do governo federal e a extensa zona de colonização (colonos nordestinos, principalmente) que se estendia para o sul. Guiados por um técnico da Missão Florestal da FAO (órgão da ONU para alimentação e agricultura) na Amazônia, os excursionistas penetraram num trecho de floresta primitiva do planalto. Ali ouviram uma preleção de um especialista sobre o inventário florestal que aquele organismo das Nações Unidas estava realizando na Amazônia, para a utilização racional e econômica das suas madeiras.

Ainda no planalto, no povoado de Santa Júlia, foi examinada uma mancha de “terra-preta”, numa trincheira previamente aberta. Do debate entre os geógrafos mais interessados em solos resultou a aceitação, por parte da maioria deles, da origem artificial (humana) das “terras-pretas” em questão, que seriam, assim, de origem arqueológica (testemunhos de antigas aldeias indígenas).

Em Belterra foram demoradamente visitadas as plantações de seringueiras e as suas industriais de preparação do látex para exportação. Neste mesmo dia o grupo retornou a Santarém, descendo de navio o rio Tapajós.

No dia seguinte, 28, foi visitada, em Santarém, a serraria-piloto da Missão Florestal da FAO na Amazônia, e a grande usina de fiação e tecelagem de fibras de juta de Santarém, a Tecejuta, então em final de construção e início de montagem, bem como as instalações do Instituto Agronômico do Norte para seleção e prensagem de fibras de juta.

No dia 29, os excursionistas deixaram Santarém no navio fluvial que lhes iria servir de “hotel flutuante” durante o resto da excursão, com destino a Monte Alegre, tocando antes em Maicuru, na margem esquerda do Amazonas. Observaram no local os primeiros resultados das experiências de sedimentação provocada da várzea amazônica, promovidas pelo Instituto Agronômico do Norte, e a criação de búfalos indianos, ali feita pelo IAN.

No dia 30 a volta foi ao planalto paleozóico de Monte Alegre, para observações da sua geologia, geomorfologia (domo devoniano) e vegetação (campos limpos e mata semidecídua). Seguiu-se uma visita ao núcleo agrícola do governo federal nele existente (colonos brasileiros e japoneses.

Neste mesmo dia realizou-se uma excursão fluvial pelo rio Paituna, com visita a um típico lago da várzea amazônica. Em Monte Alegre foi observado o intenso trabalho da erosão pluvial na borda do alto terraço terciário, ao pé do qual está construída a cidade, que pouco antes foi atingida por “catastrófico soterramento”.

Os dias 31 de agosto, 1 e 2 de setembro foram gastos na viagem de Monte Alegre a Macapá, descendo o rio Amazonas. No trajeto houve duas paradas na “região das ilhas” (situadas entre as ilhas Grande de Gurupá e de Marajó), sendo visitadas uma usina de beneficiamento de borracha e uma grande serraria a vapor.

Chegando a Macapá na noite do dia 2, no dia seguinte feita uma excursão, por estrada de rodagem, desta cidade à colônia agrícola Matapi, situada próximo ao rio Araguari. Neste percurso os excursionistas tiveram oportunidade de fazer observações sobre os “campos-firmes” da baixada litorânea do Amapá (formações do tipo savânico, de gramíneas baixas com espécies arbóreas do cerrado). Percorreram ainda as formações lateríticas de seus solos, sobre a morfologia de seus terraços pleistocênicos e sobre o contato destes terrenos com o embasamento cristalino.

Na colônia de Matapi (criada para o abastecimento de Macapá), foi observada a atividade agrícola dos colonos nacionais e japoneses nela estabalecidos. Em seguida o grupo se deslocou para Porto Platon, no rio Araguari, acampamento-base para a construção da estrada de ferro do minério de manganês da Serra do Navio. Neste mesmo dia foi feita uma excursão à cachoeira do Paredão, no rio Araguari, onde foram visitadas as obras iniciais da “grande” (na época) usina hidrelétrica, que aproveitará esta queda d’água.

No dia 4 a viagem foi pela então recém-construída Estrada de Ferro do Amapá, uma excursão às jazidas de manganês da Serra do Navio (alto rio Amapari). A excursão ferroviária começou em Santana (porto de exportação do minério de manganês), no rio Amazonas. A partir de Porto Platon foram observados, nos cortes recentes da ferrovia, pormenores da estrutura do desgastado peneplano cristalino (rochas arqueadas e algonquianas) da encosta do planalto das Guianas, bem como vários aspectos da densa floresta tropical que o recobre.

O dia 5 foi dedicado à visita da cidade de Macapá, sua histórica fortaleza colonial e monuentos da linha do equador, que passa a poucos quilômetros ao sul da capital do território.

No dia 6 realizou-se uma excursão fluvial, subindo o rio Amazonas até a cidade amapaense de Mazagão, situada no rio Vila Nova, onde foram observados os trabalhos de enxertia e multiplicação de mudas de seringueiras e cacaueiros de selecionadas linhagens, no posto agrícola do governo territorial, ali existente.

No dia 7 o navio deixou Macapá com destino à cidade de Soure, na ilha de Marajó, onde chegou no dia 9. Nesta viagem, feita pela “região dos furos”, a oeste da ilha de Marajó, foi visitada a cidade marajoara de Breves, importante centro madeireiro da “região das ilhas”.

No dia 9, partindo de Soure, foi feita uma excursão fluvial, pelo rio Paranaquara, a uma grande fazenda de criação de gado da ilha de Marajó, onde estavam sendo empregadas modernas técnicas para melhoria do rebanho bovino.

No dia 10 os excursionistas chegaram de navio a Belém, visitando no dia seguinte o Museu Paraense Emílio Goeldi e seu jardim zoológico com exemplares da fauna amazônica.

No dia 12 foi realizada uma excursão, em ônibus, à cidade de Capanema, situada na Zona Bragantina, a mais antiga e mais densamente povoada área agrícola da Amazônia brasileira. Nesta excursão foram principalmente observados: o relevo e a drenagem dos terrenos quaternários e terciários do litoral paraense, as “lamentáveis consequências” da rotação de terras nos terrenos arenosos da “terra-firme” da Amazônia, a decadente atividade agrícola regional; e estudado, em Capanema, um depósito de calcário limnológico, em exploração para produção de cal, da formação miocênica marinha de Pirabas.

No dia 13 de setembro, último dia da excursão, foi feita uma visita à cidade de Belém e ao Instituto Agronômico do Norte, situado em suas imediações. No IAN, os excursionistas conheceram as experiências que estão sendo realizadas pelo Instituto para o aproveitamento agrícola racional das várzeas do rio Guamá todos os dias alcançadas pela maré, bem como tiveram uma visão de vários perfis de solos desenvolvidos em terrenos do Quaternário Antigo do litoral amazônico.

A imagem que abre este artigo mostra a Companhia de Fiação e Tecelagem de Juta : Santarém, Pará por volta dos anos de 1950 (Acervo IBGE).

