Nadadoras brasileiras conquistaram o quarto lugar no revezamento 4×200 livre nesta quinta-feira, 15, no Mundial de Esportes Aquático, realizado em Doha, no Catar. Além disso, as atletas bateram o recorde sul-americano da modalidade. A equipe formada por Mafê Costa, Stephanie Balduccini, Aline Rodrigues e Gabrielle Roncatto registrou o tempo de 7min52s71, superando o recorde anterior em quase três segundos. Vale ressaltar que o recorde anterior também pertencia ao Brasil, com 7min55s68, estabelecido durante os Jogos Olímpicos do Rio-2016. Mafê Costa, destaque da natação brasileira em Doha, abriu o revezamento com o tempo de 1min57s30. Em seguida, Stephanie Balduccini registrou 1min57s64, Aline Rodrigues fez 1min59s73 e Gabrielle Roncatto completou com 1min58s04. O quarteto ficou a apenas 1s30 do pódio. A China conquistou a medalha de ouro, com o tempo de 7min47s26, seguida pela Grã-Bretanha, com 7min50s90, e a Austrália, com 7min51s41.

A quarta colocação na final do revezamento veio horas depois de as nadadoras brasileiras garantirem vaga na Olimpíada de Paris-2024, nas eliminatórias. A classificação foi obtida de forma indireta, já que nenhuma equipe adversária conseguiu superar a marca estabelecida pelas brasileiras no Mundial do ano passado. O Brasil também já assegurou vaga em outros três revezamentos para Paris-2024: 4x100m livre feminino, 4x100m livre masculino e 4x100m medley misto. A classificação foi conquistada pelo critério do ranking acumulado nos últimos dois Mundiais.

Publicado por Adrielle Farias

