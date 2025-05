Visuliazação: 0

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com a empresa Innovatech, divulga, nesta sexta-feira (9), a lista de selecionados para o curso gratuito “Academia do Empreendedor – Aprenda sobre Empreendedorismo Digital + Técnicas em Vendas e Atendimento ao Cliente”.

As aulas serão executadas das 8h às 12h30, no período de 12 a 16/5, na galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, nº 82, Centro.

Com foco no empreendedor, o curso tem a proposta de fornecer técnicas, ferramentas e habilidades para fortalecer as vendas e gerar renda aos participantes. O conteúdo é elaborado com uma metodologia adaptada para atuantes no mercado de trabalho.

“Parabenizamos os selecionados para o curso. Essa é uma grande oportunidade de crescimento profissional e pessoal, que certamente abrirá novas portas no mercado de trabalho. Desejamos sucesso nessa nova jornada de aprendizado, aproveitem cada momento e todo conhecimento essencial para triunfar nos negócios”, concluiu o titular da Semtepi, Alonso Oliveira.

Os candidatos devem estar cientes das diretrizes de vestimenta estabelecidas pelo órgão, as quais incluem a proibição de vestimentas como bermudas, shorts, minissaias, camisetas regatas e chinelos durante a entrada.

