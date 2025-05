Parceria FPFtech e FIA Business School marca nova fase na formação para a Indústria 4.0

Visuliazação: 0

Com foco em qualificação de alto nível e transformação digital, a Fundação Desembargador Paulo Feitoza (FPFtech) deu início a uma parceria inédita com a FIA Business School — uma das mais respeitadas escolas de negócios do Brasil e da América Latina. O marco inicial dessa cooperação foi uma palestra do professor Dr. Leonardo Trevisan, que abordou o tema Mudanças Globais e seus Impactos na América Latina, conectando tendências geopolíticas às oportunidades emergentes para a Amazônia e o Polo Industrial de Manaus (PIM).

O principal fruto da parceria será o lançamento do primeiro curso de pós-graduação: Gestão para a Transformação Digital. Voltado para líderes, gestores e profissionais do setor produtivo, o curso busca formar talentos que conduzam a transição das indústrias locais para a era da Indústria 4.0 — com domínio de ferramentas de tecnologias digitais e de gestão, cultura de inovação e visão estratégica.

A presença do professor Leonardo Trevisan trouxe uma perspectiva global ao debate. Para Trevisan, a troca de informações entre regiões brasileiras é também essencial: “O Sudeste tem muito a ensinar, mas também muito a aprender com a velocidade de crescimento da Zona Franca de Manaus e isso pode tornar nossos produtos mais competitivos no mercado asiático. Isso significa emprego, renda e desenvolvimento aqui”, avaliou.

“Manaus precisa ter um polo tecnológico, e a Fundação Paulo Feitoza está pronta para isso”, destacou Antônio Pantoja, Presidente do Conselho Executivo da FPFtech. “O Polo Industrial já vive a realidade da Indústria 4.0, mas ainda carece de avanços na gestão para a transformação digital. Esse curso, estruturado com a FIA, vai utilizar todas as ferramentas que estão transformando o mundo”, completou.

Com 26 anos de atuação, a FPFtech tem como missão ampliar o impacto da educação e da inovação no desenvolvimento regional e a parceria com a FIA é mais um importante passo nesse sentido. “Temos um orgulho muito grande de iniciar essa parceria com a FIA e esperamos que traga bons resultados para a Zona Franca de Manaus”, afirmou Amauri Blanco, presidente do Conselho Curador da FPFtech. “Ensino sempre foi uma premissa básica do nosso fundador, Dr. Paulo Feitoza”, lembrou.

Reconhecida por seu padrão internacional de ensino, a Fundação Instituto de Administração (FIA) é referência em educação executiva no Brasil e no exterior. Para o professor Diego Coelho, coordenador da FIA, a união com a FPFtech une expertises complementares: “Pensar as transformações da Indústria 4.0 significa pensar em cultura, liderança, estratégia. Essa parceria vai inspirar novas formas de crescimento e competitividade para o PIM”, salientou.

A iniciativa foi recebida com entusiasmo pelos representantes do setor público. Para Flávio Antony Filho, Chefe da Casa Civil, a parceria reforça o papel estratégico da tecnologia no futuro da região, ao afirmar que a “Indústria 4.0 veio para mudar a forma como enxergamos a vida e parcerias como essa nos fazem acreditar em mais oportunidades e crescimento”.

Arthur Lisboa, coordenador-geral de Assuntos Internacionais e Comércio Exterior da Suframa, também destacou a relevância da FPFtech como executora de políticas públicas que realmente geram impacto. “A Zona Franca resistiu ao teste do tempo e hoje se fortalece como polo de inovação. Mas política pública sem ter quem execute não vale nada — e a Fundação Paulo Feitoza é uma dessas instituições que faz acontecer”, afirmou.

Para Roberto Sbragia, presidente da FIA, o objetivo é claro: estar presente no ecossistema amazônico, contribuindo com educação, pesquisa e inovação. “O Polo Industrial de Manaus e suas entidades parceiras formam um ecossistema muito rico. Queremos ajudar a alavancá-lo com esse apoio externo”, completou.

O curso de pós-graduação em Gestão para a Transformação Digital terá duração de 400 horas, em formato 80% presencial em Manaus, mais 20% de atividades online (palestras, orientações e aulas magnas).