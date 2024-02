A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), divulga, nesta sexta-feira (9), a lista de selecionados para participar do Empretec, curso gratuito de capacitação profissional para empreendedores, executado com recursos do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq) e execução do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O curso tem o objetivo de capacitar e gerar novas habilidades nos empreendedores que irão participar, por meio de metodologia desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU).

De acordo com o secretário da Semtepi, Radyr Júnior, o Empretec já é executado desde 2022 e, neste ano, a proposta é oferecer mais vagas para os empreendedores.

“Este curso tem o poder de desenvolver a cultura empreendedora na região, por isso, vamos investir ainda mais em oportunidades que possam se tornar um divisor de águas para os empreendedores e microempreendedores da nossa cidade. Na gestão do prefeito David Almeida, os trabalhadores informais também foram regularizados e hoje se sentem mais abraçados pelo poder público”, ressaltou Radyr.

A capacitação visa trabalhar 10 características do empreendedor com: Busca de oportunidade e iniciativa; Persistência; Correr riscos calculados; Exigência de qualidade e eficiência; Comprometimento; Busca de informações; Estabelecimento de metas; Planejamento e monitoramento sistemáticos; Persuasão e rede de contatos; Independência e autoconfiança.

As aulas vão acontecer de 4 a 9 de março, das 8h às 17h, no Casarão da Inovação Cassina, localizado no centro histórico da capital.

Com 60 horas de imersão, as aulas serão distribuídas em seis dias de seminário, quando os participantes serão desafiados, em atividades práticas, a desenvolverem e aprimorarem as características de comportamento empreendedor.

O post Prefeitura de Manaus divulga lista de selecionados para o Empretec apareceu primeiro em Portal Você Online.