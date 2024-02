A Procuradoria Geral do Estado do Amazonas (PGE-AM), por meio da 1ª Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos (CPRAC), encerrou, nesta sexta-feira (9), o mutirão de acordos para propostas de promoção por antiguidade e merecimento dos policiais militares listados no BR 55/2022 e BG 228/2022.

De acordo com a coordenadora da 1ª CPRAC, procuradora do Estado Élida de Lima Reis, o acordo é para a concessão da promoção com efeitos financeiros a contar de 1º de março do corrente ano. ”Esses acordos não afetam nenhum outro tipo de demanda que o militar, por um acaso, venha a ter”, explicou.

A procuradora do Estado Beatriz Bezerra aponta o consenso como a melhor solução para o conflito. “Isso promove maior celeridade na efetivação das promoções daqueles que firmaram o acordo perante a PGE, não afetando demais eventuais pleitos dos servidores militares perante o Estado”, pontuou.

Atendimento

O sargento da Polícia Militar Ricardo Bezerra foi um dos que procuraram os serviços do mutirão de conciliação esta semana.

Ricardo buscou resolver a questão da sua promoção de 2º para 1º Sargento. “Como a diferença salarial era muito pequena, não valia a pena pagar advogado. Procurei a PGE e fui muito bem atendido, foram todos muito atenciosos e ágeis”, destacou o oficial.

Mais Informações

Para mais informações, a 1ª CPRAC disponibiliza o Whatsapp (92) 3649-3184 e e-mail 1cprac.pgeam@gmail.com.

O post PGE-AM encerra mutirão de propostas de promoção de policiais militares apareceu primeiro em Portal Você Online.