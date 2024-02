O Guarani confirmou nesta sexta-feira, 9, a saída do técnico Umberto Louzer. A decisão ocorre após a derrota para a Inter de Limeira, por 1 a 0, no Brinco de Ouro. Aos 43 anos, Umberto Louzer encerra sua terceira passagem no comando do clube com um aproveitamento de 48%. Foram 31 jogos, com 12 vitórias, nove empates e dez derrotas. O time ficou muito próximo de conquistar o acesso na Série B no ano passado, mas acabou derrapando na reta final. Louzer deixa o clube na lanterna do Grupo B do Paulistão, com quatro pontos, atrás de Palmeiras (13), Ponte Preta (9) e Água Santa (4), muito próximo da zona de rebaixamento, que tem Corinthians (3) e Santo André (2). Além dele, o auxiliar técnico Ricardo Chuva e o preparador físico Marcelo Rohling deixaram seus cargos. O técnico do sub-20, Jairo Blumer, deve assumir interinamente até que o novo treinador seja anunciado. Alberto Valentim e Claudinei Oliveira são alguns dos nomes cogitados no Brinco de Ouro.

*Com Estadão Conteúdo