Em vídeo compartilhado nas redes sociais nesta sexta-feira (9), um motorista de aplicativo foi flagrado agredindo um agente do Zona Azul, no bairro Centro, zona Sul de Manaus. Após cometer a agressão, o homem foi repreendido por motociclistas que passavam pelo local.

Nas imagens, é possível observar o motorista do veículo modelo Onix Preto agredindo o funcionário com socos, enquanto o homem está no chão.

Nos momentos seguintes, motociclistas que passavam pelo local interferiram na briga. Um deles chegou a atingir a cabeça do condutor do carro com um capacete.

Após ser impedido de bater ainda mais no funcionário, o motorista discute com os motoqueiros. Em seguida, ele pede desculpas à vítima. Um tempo depois, o motorista entra no carro e sai do local. O restante dos envolvidos se dispersam do local.

Até o momento, não há nenhuma nota da empresa que gerencia o sistema de estacionamento rotativo Zona Azul em relação ao caso.