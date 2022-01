Avalie o post

O prefeito de Manaus, David Almeida, e o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, anunciaram, nesta segunda-feira, o início de uma grande ação de intervenções nos igarapés da capital, para diminuir ao máximo o impacto do período chuvoso. Segundo o prefeito a preocupação é com a cheia 2022.

A estimativa é que 130 mil famílias sejam atingidas com a subida dos rios, chegando a 500 mil pessoas.

A ação, nunca realizada em Manaus, irá atuar com todas as equipes da Seminf – Secretaria Municipal de Infraestrutura e mais 300 servidores da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana que vão utilizar mais de 15 hidrojatos, retroescavadeiras, caminhões e todo maquinário necessário, para que o serviço alcance o maior número de igarapés dragados e possa evitar alagamentos futuros.

Hiolanda Mendes – Rádio Rio Mar

