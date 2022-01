Avalie o post

Gabi Brandt e Saulo Pôncio se casaram em 2019 e são pais de dois meninos. O casal já havia anunciado que estavam dando “um tempo”

Rio de Janeiro – Gabi Brandt anunciou através das redes sociais, na noite desta segunda-feira (3), o fim do casamento com Saulo Pôncio. O casal já tinha anunciando que estavam dando “um tempo” mas a influencer compartilhou a decisão de colocarem um fim na relação.

(Foto: Reprodução / Instagram)

“Escrevo isso com lágrimas nos olhos mas com o coração em paz, pois sei que aquele que cuida de nós sabe de todas as coisas. Na vida, as vezes temos que dar 2 passos pra trás para poder seguir o caminho certo, e decidimos que cada um seguirá o seu. Estaremos sempre juntos, não mais como um casal, mas como família. Eu e Saulo temos 2 filhos lindos e só boas memórias de tempos incríveis que passei ao lado dele. Aprendi muito com ele, conheci o amor de verdade, em sua pureza e maior intensidade possível! Vou ama-lo pro resto da vida e em mim ele terá pra sempre uma companheira e eterna intercessora”, escreveu Gabi Brandt.

Em dezembro do ano passado, Saulo compartilhou na redes sociais que o casamento estava passando por crise e os dois decidiram dar um tempo na relação. O casal passou o Natal juntos com a família e os filhos, Davi e Henri Pôncio.

O nome de Saulo esteve entre os assuntos comentados depois do cantor ter participado de uma festa promovida pelo jogador Neymar Jr. Segundo relatos de pessoas que estavam na comemoração, Saulo estaria acompanhado de três mulheres logo após o anúncio de que tinha dando “um tempo” com Gabi Brandt.

A assessoria do cantor logo se manifestou e negou as informações de que estava na companhia de outras mulheres. “Ele confirma que foi até a casa de Neymar, em Mangaratiba, na região da Costa Verde, à convite do jogador para participar de uma série de torneios de pôquer chamada NJR Poker Series, que ainda estão acontecendo, mas refuta mentiras criadas com o intuito de gerar engajamento no Instagram”, diz a nota.

