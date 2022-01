Avalie o post

Pelo menos seis membros da gestão do prefeito David Almeida tentam “se colocar em evidência” com vistas aos votos que podem conquistar na eleição. Tudo sob os “olhos” do prefeito

Manaus – Secretários municipais fazem uso da estrutura da Prefeitura de Manaus para ensaiar suas próprias candidaturas na eleição deste ano. Pelo menos seis membros da gestão do prefeito David Almeida tentam “se colocar em evidência” com vistas a ganhar votos que podem conquistar no pleito de outubro. Tudo sob os “olhos” complacentes do prefeito David Almeida.

Pauderney tem feito os movimentos mais ousados com vistas à se lançar candidato (Foto: Marcely Gomes/Semcom)

Já ensaiam candidaturas: o secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino; de Infraestrutura, Marcos Rotta; de Abastecimento, Centro e Comércio Informal, Renato Júnior; de Limpeza Urbana, Sabá Reis; de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, Radyr Júnior; além do secretário Extraordinário João Mendes da Fonseca Júnior, mais conhecido como pastor ‘Janjão’.

Pauderney tem feito os movimentos mais ousados com vistas à se lançar candidato. Para isso, fez uma verdadeira festa – com toques de palanque político – para anunciar a liberação do Fundeb aos profissionais da educação, sem evidenciar que o pagamento do benefício é uma obrigação do gestor.

Ao assumir o cargo de secretário, Pauderney começou logo suas movimentações políticas ao faze reuniões com gestores da escolas do municípios e também foi alvo de ações de órgãos de controle do estado. Em novembro, ele foi proibido de contratar professores temporários frente ao cadastro de reserva dos profissionais aprovados no último concurso da pasta. A determinação foi do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE), após aceitar denúncia de possível irregularidade na prorrogação de professores temporários na rede municipal de ensino.

No despacho, o conselheiro Erico Desterro alertava ainda que o não cumprimento da decisão acarretará multa para a gestão de Pauderney.

Outro nome que já postula sair candidato é do vice-prefeito que acumula o cargo de secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta. Ex-apresentador de programas de TV, Rotta utilizou a fama frente às câmeras para se lançar candidato e iniciar sua carreira política. Atualmente, gosta de estar presente em qualquer obra na cidade em busca de holofotes.

Por sua vez, o secretário de Abastecimento, Centro e Comércio Informal, Renato Júnior, ganhou as graças do prefeito David Almeida. Próximo do chefe do Executivo, Renato gosta de estar ao lado do prefeito e, com isto, tenta colocar em nome em evidência visando sair como candidato na eleição de outubro.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 28/12/2021

