Evento vai ocorrer em shopping de São Paulo.

Aguardada por fãs e curiosos, a luta de boxe entre Kleber Bambam, primeiro vencedor do Big Brother Brasil, e o boxeador Acelino “Popó” Freitas, marcada para 24 de fevereiro, terá treinos e pesagem abertos ao público.

Luta entre Popó e Bambam: veja data, local e ingressos do duelo

Além de Bambam e Popó, o evento, chamado de Fight Music Show 4, contará ainda com outros embates inusitados, como Nego do Borel contra MC Gui e Emilene Juarez, mulher de Popó, contra Fernanda Lacerda, a “Mendigata”.

O público poderá acompanhar gratuitamente tanto os treinos abertos quanto a pesagem e a “encarada” pré-luta entre 22 e 23 de fevereiro. A ativação será no Shopping D, no bairro do Canindé, Zona Norte de São Paulo.]

O post Popó x Bambam: pesagem da luta será aberta ao público apareceu primeiro em Portal Você Online.