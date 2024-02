Um rompimento no cabo de fibra optica que liga Porto Velho a Manaus provocou impactos na Internet na capital amazonense, neste sábado (17). Usuários das operadoras Oi, Tim e Vivo reclamaram da falta de Internet que começou ainda durante a manhã e se arrastou pela tarde.

De acordo com o vice-presidente da Associação Brasileira de Internet (Abranet), Jesaias Arruda, houve uma "parada parcial".

"Hoje as operadoras Oi, Tim e Vivo estão sendo impactadas. A Claro, principal operadora, ainda não está impactada, mas tem um aviso de instabilidade", afirmou. "Muitas áreas da cidade estão sem Internet residencial e com dificuldade de Internet móvel. Não estamos com um apagão total, mas temos indisponibilidade das três operadoras".

Ainda de acordo com o vice-presidente, a Claro está com uma sobrecarga em cima do serviço dela, com alguns momentos de instabilidade.