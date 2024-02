Pedro Henrique e Igor Coronado tiveram seus contratos registrados no sistema da CBF.

O Corinthians conseguiu confirmar mais dois reforços para a sequência do Campeonato Paulista. No final da tarde desta sexta-feira (16), o clube paulista concluiu o registro do atacante Pedro Henrique e do meia Igor Coronado no Boletim Informativo Diário (Bid) da CBF.

O atacante de velocidade Pedro Henrique veio do Internacional em definitivo e assinou contrato até o fim de 2025. Já o meia Igor Coronado, que chegou ao Brasil com 46 malas, estava no Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

Com isso, os dois se tornam aptos a fazerem as respectivas estreias pelo Timão. Além deles, vale lembrar, o clube também conseguiu regularizar a situação do lateral-direito Matheus França, ex-Matheuzinho, contratado junto ao Flamengo.

