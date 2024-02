Na noite desta sexta-feira (16), os dois fugitivos do presídio federal de Mossoró (RN) fizeram uma família refém, segundo relatos feitos aos investigadores do caso. A dupla teria levado celulares e alimentos, além de pedido para ver notícias.

Deibson Nascimento e Rogério Mendonça escaparam do presídio de segurança máxima de Mossoró na madrugada da última quarta-feira (14). Eles aparecem na lista da Interpol onde figuram os criminosos mais procurados do mundo.

A vítima relatou aos investigadores que os dois estavam de boné, um de calça azul claro com número (característica do presídio) e tênis azul com passador, um de camisa escura e o outro camisa clara. “Estavam fedendo muito e com aparência suja”, contou a vítima.

Segundo o relato, os fugitivos chegaram pelo mato, por volta de 19h30, e saíram por volta de 00h30 já deste sábado (17). A casa fica localizada no fim de uma rua, voltado para o pé da mata.

“Não pediram dinheiro, falaram que só queriam comida e celular, levaram comida (ovo cozido e outros itens) em sacola plástica. Não estavam de mochila”, diz o relatório.

A vítima contou também que os dois levaram dois celulares e carregadores, e pediram a senha de destravar do telefone.

Os investigadores acreditam que a recaptura de Rogério Mendonça e Deibson Nascimento está próxima. Na quinta-feira foram encontradas pegadas e roupas no meio da mata em um rastro possivelmente de fuga.

O ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça, disse acreditar que ambos estão em um raio de 15 km de distância da Penitenciária de Mossoró (RN), unidade onde ocorreu a primeira fuga desde que o Sistema Penitenciário Federal (SPF) foi implementado no Brasil, em 2006.