A multinacional Coca-Cola confirmou sua participação em mais um ano no Festival de Parintins. O presidente do Boi Caprichoso, Rossy Amoedo, participou de reunião na tarde desta quinta-feira (15) com o diretor de relações governamentais da empresa, Victor Bica, o secretário de estado da Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo, e o presidente do boi contrário, Fred Góes.

A empresa tem participação histórica, que completará 28 anos em 2024, na festa dos bumbás de Parintins.

Para o secretário Marcos Apolo, as discussões iniciais foram centradas na importância do patrocínio para os Bumbás, destacando a longa história de apoio e as diversas ações já realizadas pela Coca-Cola em eventos culturais pelo Brasil. O secretário de Cultura, destacou que o diálogo foi o primeiro de uma série de encontros institucionais. “As primeiras conversas foram focadas na importância do patrocínio para os bumbás, na história e nas ações já realizadas pela empresa, e nas possibilidades de projetos para o evento em 2024”, destacou Apolo.

O presidente Rossy Amoedo ressaltou a relevância da Coca-Cola como uma das principais patrocinadoras do Festival, destacando o impacto positivo que a parceria entre a marca e os eventos culturais tem trazido ao longo dos anos. "A presença da Coca-Cola como uma das principais apoiadoras do Carnaval evidencia seu compromisso com a cultura brasileira e também sua compreensão da importância de eventos como o nosso Festival de Parintins. Estamos ansiosos para continuar essa parceria e levar adiante a grandiosidade de nossa celebração folclórica", afirmou Amoedo.

Em breve, serão definidos os detalhes do apoio da Coca-Cola e as atividades para o aguardado Festival Folclórico de 2024.

Rossy Amoedo ainda destacou a importante parceria do Governo do Estado do Amazonas, por meio do governador Wilson Lima, que sempre acreditou na importância do Festival de Parintins para o estado e para o Brasil transformando o evento em uma das referências do Norte do país.