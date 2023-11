A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) lançou, na manhã desta sexta-feira (17/11), a Operação Natal Mais Seguro 2023, para reforçar o policiamento ostensivo em áreas comerciais no período das festas de fim de ano na capital amazonense.

A operação se estende até janeiro de 2024 e emprega a estrutura policial para garantir a segurança da população e dos trabalhadores do comércio. O efetivo por dia será de 650 policiais militares dos Comandos de Policiamento Metropolitano (CPM), de Policiamento Especializado (CPE) e do Serviço Extra Gratificado (SEG), além do emprego de 70 viaturas.

Todas as modalidades de policiamento (viaturas, motocicletas, Ciclopatrulha, Cavalaria e a pé) estarão envolvidas em pontos estratégicos como bancos, lojas, centros comerciais, mercados e supermercados de bairros e avenidas com intensa movimentação comercial.

Além do Centro, outros bairros também receberão reforço policial, como Alvorada, Cidade Nova, Coroado, Grande Circular, Vieiralves, entre outros.

“A Operação visa garantir a segurança das pessoas e trabalhadores que circulam pela área central da cidade. Para isso, contamos com 650 policiais militares por dia até a primeira quinzena de janeiro. E além do Centro, outras localidades de comércio também terão o policiamento reforçado”, afirmou o comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva.

Denúncias – A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.