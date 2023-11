Condenado a mais de 20 anos de prisão por tráfico de drogas, Alex da Silva Viana, conhecido como ‘Sheik’ e ‘Alex Colombiano’, fugiu nesta quinta-feira (16) após ter sido colocado em prisão domiciliar pelo juiz plantonista de Tefé, Alex Jesus de Souza.

O homem deixou o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM 1), usando tornozeleira eletrônica e deveria ter ido para casa, no condomínio Portinari, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus. Contudo, Alex rompeu o acessório e fugiu.

Sheik teve seu alvará de soltura revogado pela desembargadora plantonista Onilza Abreu Gerth e o passou a ser procurado pela polícia em todo o estado do Amazonas.

A defesa do traficante solicitou a prisão domiciliar ao alegar a necessidade de tratamento de saúde. Segundo a 1ª Promotoria de Tefé, o pedido foi direcionado ao juiz plantonista do município, mas não deveria, já que o plantonista não tem competência para apreciar esse pedido.

O Ministério Público do Amazonas (MP-AM), assim que teve conhecimento da decisão, entrou com recurso contra a decisão do magistrado. A primeira em sentido estrito, perante o juízo do primeiro grau, outra cautelar inominada, no segundo grau.

Em seguida, a desembargadora plantonista Onilza acolheu o pedido do MP-AM e revogou a decisão, expedindo também novo mandado de prisão. Alex fugiu antes do efetivo policial dar cumprimento ao mandado em questão.