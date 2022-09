5/5 - (2 votes)

A Polícia Federal descobriu uma nova rota do tráfico de drogas pelos rios no Amazonas e realizou uma operação, parceria com o COE da Polícia Militar, que resultou em uma grande apreensão de entorpecente.

Essa é a primeira vez que as equipes navegaram pelo Rio Marié, localizado entre os municípios de Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira.

Através do trabalho de inteligência da Delegacia Regional de Drogas (DRE) foi constatada que grande parte da droga internacional que ingressa no território brasileiro se dá por meio do Rio Marié, local considerado de difícil acesso.

A Operação iniciou no dia 22 de agosto e encerrou na quarta-feira (8). Durante o período que os policiais federais permaneceram no rio Marié, foram realizadas duas importantes abordagens, resultando na apreensão de 1,4 toneladas de drogas (skunk), além de duas armas de fogo de procedência ilegal. Até o momento, a Polícia Federal do Amazonas já apreendeu 9,4 toneladas de drogas.

Balanço OPERAÇÃO MARIÉ