A Fifa estuda a possibilidade de realizar o Mundial de Clubes de 2022 nos Estados Unidos, informou o jornal espanhol “AS”, na manhã desta sexta-feira, 9. De acordo com a publicação, a reta decisiva do tradicional torneio aconteceria de 6 a 12 de fevereiro do ano que vem, uma semana antes da disputa das oitavas de final da Liga dos Campeões. O país norte-americano, entretanto, estaria enfrentando a “concorrência” da China e dos Emirados Árabes para a realização da competição, que tem o Chelsea como atual campeão – os ingleses venceram o Palmeiras na grande decisão. Atualmente, o Real Madrid está classificado para a próxima edição, enquanto Flamengo ou Athletico-PR representará a América do Sul – os brasileiros farão a final da Copa Libertadores da América. Oficialmente, a entidade que rege o futebol mundial ainda não se manifestou sobre o tema.

