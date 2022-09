A Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup) confirmou que, até o momento, 65 sobreviventes foram resgatados após o naufrágio na ilha de Cotijuba, na manhã de quinta-feira (8). Eles foram conduzidos a Belém, onde estão recebendo assistência psicossocial e também estão sendo ouvidos para compor o trabalho investigativo. As informações são do site O Liberal.

Foram resgatados 13 corpos, dentre eles, 10 mulheres, 2 homens e 1 criança. Sete corpos estão sendo deslocados para o sepultamento no Marajó e quatro em Belém. Os demais estão sendo encaminhados ao IML.

Dois corpos foram resgatados na manhã desta sexta-feira (9), o segundo dia de buscas próximo à ilha de Cotijuba. Um deles foi por uma embarcação que faz a itinerário Marajó - Belém. O outro pelas equipes de busca da Segup. Ainda na quinta, algumas horas após o acidente, duas pessoas foram resgatadas — um de 4 anos e um de 20 anos — por pescadores e somente nesta sexta foram localizados pelos órgãos de segurança. A operação continua.

Por nota, a Segup informou que "...as buscas aos desaparecidos foram retomadas agora pela manhã pelo Corpo de Bombeiros. Nove embarcações dos órgão de segurança do estado, juntamente com 02 embarcações da Marinha do Brasil estão envolvidas no resgate e busca pelas vítimas, assim como uma aeronave do Grupamento Aéreo. A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para investigar o naufrágio, e está adotando todas as medidas cabíveis dentro das suas atribuições, para responsabilizar criminalmente os responsáveis".