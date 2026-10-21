O Instituto Federal do Amazonas (IFAM) anunciou o processo seletivo para ingresso de estudantes em 2027. A seleção contempla diferentes níveis de formação, com oportunidades para quem deseja iniciar um curso técnico, ingressar no ensino superior ou continuar a trajetória acadêmica dentro da instituição.

As inscrições estarão abertas de 21 de outubro a 6 de novembro. Os interessados devem ficar atentos aos prazos e consultar os editais oficiais para verificar as exigências, a documentação necessária e os critérios de classificação de cada modalidade.

Confira as modalidades disponíveis

Entre as opções oferecidas pelo IFAM está o curso técnico integrado ao ensino médio, voltado a estudantes que concluíram o ensino fundamental e atendem aos critérios de idade estabelecidos no edital.

Também há oportunidades para quem já terminou o ensino médio e pretende obter uma formação profissional. Nesse caso, os cursos técnicos subsequentes são uma alternativa para ampliar os conhecimentos e buscar qualificação para o mercado de trabalho.

A instituição ainda contempla a modalidade EJA/Proeja, destinada a pessoas com 18 anos ou mais que concluíram o ensino fundamental e desejam retomar os estudos por meio da educação profissional.

Para quem pretende cursar uma graduação, o ingresso pode ocorrer pela utilização das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), conforme as regras previstas no processo seletivo correspondente.

O processo seletivo inclui modalidades voltadas a públicos que já possuem vínculo com o IFAM ou formação acadêmica anterior.

A reopção de curso permite que estudantes com matrícula ativa na instituição solicitem mudança de curso, desde que cumpram os requisitos estabelecidos. Já a modalidade destinada a portadores de diploma atende candidatos que concluíram uma graduação reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Outra possibilidade é a transferência facultativa, que permite a solicitação de ingresso por transferência, conforme as condições previstas no edital. Há ainda o Processo Seletivo Diferenciado (PSD) de São Gabriel da Cachoeira, que segue critérios específicos.

Onde consultar os editais

Como as condições de participação variam conforme o curso, o campus e a modalidade escolhida, a recomendação é que os candidatos leiam atentamente o edital antes de realizar a inscrição.

As informações oficiais sobre as formas de ingresso e os processos seletivos podem ser consultadas no portal do IFAM:

Acesse: https://portal.ifam.edu.br/estude-no-ifam/

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