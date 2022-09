O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou, nesta sexta-feira, 9/9, o Memorando de Entendimento entre a Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), que possibilita o desenvolvimento de ações conjuntas para a implantação da tecnologia 5G na capital amazonense. Esse avanço na conexão de internet será fundamental para que a cidade dê um passo rumo ao futuro, possibilitando progressos que tornem a capital do Amazonas referência para o restante do Brasil e para o mundo.

“Nós queremos ser referência para o Brasil e para o mundo. Então, essa parceria com a ABDI e a nossa Semtepi nos dá essa oportunidade de nos anteciparmos a aquilo que é a tecnologia do futuro, que é a 5G, e Manaus já está preparada com uma lei supermoderna. Portanto, a prefeitura já tem a estrutura montada para receber essa tecnologia e o sinal vai ser liberado a partir deste mês. A vinda da ABDI vai nos dar a oportunidade de empreendermos ainda mais nessa área”, enfatizou Almeida.

Durante o evento, que foi realizado no Casarão da Inovação Cassina, localizado no Centro Histórico de Manaus, David Almeida anunciou que a nova tecnologia também será utilizada na administração pública, com o início do reconhecimento facial a partir das câmeras de vigilância.

"Para que vocês tenham uma ideia, havia secretarias da prefeitura que utilizavam planilhas de papel. Nós vamos fazer adaptação a tudo aquilo que temos de tecnologia. Estamos modernizando tudo, transformando Manaus em uma cidade verdadeiramente conectada. Essa tecnologia 5G vai nos ajudar muito na questão da mobilidade urbana. O sinal inteligente vai reconhecer ambulâncias, ônibus, sempre dando prioridade para o transporte coletivo e para salvar vidas. E nós já temos a contratação de outras tecnologias para serem implantadas nos próximos meses. Nós vamos fazer com a tecnologia 5G, em muitas áreas, o reconhecimento facial. Essa é uma possibilidade. Uma tecnologia israelense que iremos implementar já no ano que vem. Isso vai nos ajudar muito no combate à criminalidade na cidade de Manaus", salientou o prefeito.

Para o titular da Semtepi, Radyr Júnior, essa ação comprova que a Prefeitura de Manaus está comprometida em proporcionar aos moradores acesso às melhores tecnologias, possibilitando novas oportunidades para o desenvolvimento econômico.

"Esta secretaria se tornou uma secretaria de desenvolvimento econômico. Nós já estamos transformando Manaus na cidade com a maior cultura empreendedora do país e essa é mais uma demonstração de que a Prefeitura de Manaus está engajada no processo de fomentar o empreendedorismo e alimentar o ambiente de negócios e tecnologias, que vão de fato mudar a vida das pessoas. Toda e qualquer tecnologia que vai fomentar os negócios, nós estamos apoiando", citou Júnior.

Segundo o presidente da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), general Algacir Antônio Polsin, a nova tecnologia será de extrema importância, para que as empresas do Distrito Industrial possam entrar em uma nova fase, adotando o sistema 4.0.

"Eu estou muito satisfeito com o que eu vejo aqui hoje. Quando vi a apresentação da ABDI, imaginei que tinha tudo a ver com Manaus e com o Distrito Industrial. E, nós visualizamos essa implantação aproveitando o sinal que chega à própria Suframa, de alta capacidade. A partir do Distrito Industrial, a gente poder potencializar esse 5G. É uma tecnologia nova, estamos aprendendo, tem um amplo espectro de possibilidades para todos nós e o Distrito Industrial tem essa propensão para avançar na direção da indústria 4.0, até mesmo servindo como modelo para o restante do país", finalizou Polsin.