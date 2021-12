Avalie o post

Foi realizada na manhã desta quarta – feira a Sessão Solene de Entrega do Título de Cidadão Careirense ao Pe. Aparecido Donizetti Maciel, pároco da Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada no Careiro da Várzea, distante 23,4 km de Manaus.

A atividade aconteceu no plenário Gleuby da Silva Braga, da Câmara Municipal de Careiro da Várzea-AM. O sacerdote recebeu o título em vista da sua atuação frente à Igreja no enfrentamento da pandemia e na promoção humana nas ações de amenização dos efeitos da enchente histórica de 2021, sobretudo aquelas encaminhadas pela Cáritas Arquidiocesana de Manaus.

Na ocasião estavam presentes representantes do Clero de Ribeirão Preto-SP, da Paróquia Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos, lideranças leigas das comunidades da Paróquia do Careiro, e o Vice – Presidente da Cáritas Manaus, Pe. Alcimar Araújo.

De acordo com o proponente da homenagem, Vereador Eduardo Barbosa do PSC, o objetivo de conceder o título é de aprender com o Pe. Maciel a ser mais humano e fraterno.

O Vice – Presidente da Cáritas, Pe. Alcimar Araújo tomou a palavra e destacou a presença efetiva da caridade da Igreja Católica que chega nas situações de fragilidade do povo.

Segundo o homenageado, Pe. Maciel, a homenagem é uma honra que nasce do povo no qual ele se inspira, povo também que é da cidade e não é reconhecido.



Rafaella Moura – Rádio Rio Mar

