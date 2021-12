Avalie o post

Atacante fez ótima Série B e chega ao Alviverde como grande reforço para 2022. Seu contrato vai até o fim de 2026

São Paulo – Se na terça-feira (21) Rafael Navarro já falava como jogador do Palmeiras, nesta quarta (22) veio o anúncio oficial.

“Estou muito grato a Deus, à minha família e ao Palmeiras por abrir as portas para mim. A minha temporada de 2021 foi maravilhosa, foi um ano mágico e agradeço também ao Botafogo por ter acreditado no meu trabalho. Quando recebi a proposta, foi uma felicidade enorme, afinal é o maior campeão do Brasil. Estou muito feliz e espero corresponder à altura”, disse Navarro, após ter feito um tour pelo centro de excelência da Academia de Futebol. “A estrutura é de outro mundo, maravilhosa, padrão de futebol europeu.”

Foto: DIVULGAÇÃO/PALMEIRAS

Navarro fez uma ótima temporada no Botafogo, com direito a 15 gols e nove assistências na Série B. Ele assinou contrato até o fim de 2026.

Antes dele, o Palmeiras contratou para 2022 o experiente goleiro Marcelo Lomba, ex-Internacional, e o meio-campista colombiano Eduard Atuesta, que estava no Los Angeles FC, dos Estados Unidos.

