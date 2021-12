Avalie o post

O Papa Francisco completa, nesta sexta-feira (17), 85 anos de vida. É o seu nono aniversário como Papa. Na última segunda-feira (13), ele celebrou 52 anos de sacerdócio.



Por meio das redes sociais, milhares de fiéis enviaram as felicitações para o Santo Padre. Autoridades e líderes mundiais também desejaram Feliz Aniversário.

Entre os presentes mais apreciados pelo Papa está a resposta mundial aos seus constantes pedidos de oração por seu magistério: “Santo Padre eu rezo pelo senhor”.

O Papa vive esta sexta-feira como um dia “normal” de trabalho. O dia começou com a realização de um encontro entre ele e moradores de rua que lhe presentearam com 85 girassóis. Depois, esteve na terceira reflexão do cardeal Cantalamessa neste tempo de Advento, na Sala Paulo VI.