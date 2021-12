Avalie o post

Rio de Janeiro – A produção do Rock in Rio anunciou, na noite desta quinta-feira (16), o Green Day como o último headliner do Palco Mundo da edição de 2022.

Billie Joe Armstrong e companhia foram confirmados para fecharem a noite do dia 09 de setembro. Os estreante no festival devem tocar os hits “American Idiot”, “Basket Case”, “Boulevard Of Broken Dreams” e “Wake Me Up When September Ends”, além de canções do álbum “Father of All Motherfuckers” (2020).

O line-up também contará com os shows de Billy Idol, Fall Out Boy e dos brasileiros do Capital Inicial. E as novidades não param por aqui. Na mesma noite, o Palco Sunset receberá a cantora Avril Lavigne para apresentar seu pop punk dos anos 2000, como os sucessos “Sk8er boi” e “Complicated”.

O Rock in Rio está agendado para os dias 02, 03, 04, 08, 09, 10 e 11 de setembro de 2022, na Cidade do Rock do Rio de Janeiro. As principais atrações confirmadas do festival são Iron Maiden (02/10), Post Malone (03/10), Justin Bieber (04/10), Guns N’ Roses (08/09), Coldplay (10/10) e Dua Lipa (11/10).