A campanha Vacina Amazonas nos shoppings da capital termina neste domingo (19). A imunização nos centros de compras iniciou no dia 6 de novembro e já alcançou mais de 95 mil pessoas.

A ação foi retomada nessa quinta-feira (16). Até este sábado (18), o funcionamento é de 11h às 21h. No domingo, os postos de vacinação estarão abertos de 14h às 21h.



Do total de 95.427 doses aplicadas até o dia 12 de dezembro, 10.182 foram de primeira dose, 48.053 de segunda dose e 37.192 de dose de reforço, segundo balanço da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto.

Postos de vacinação da Secretaria Estadual de Saúde:

– Manaus Plaza Shopping

Avenida Djalma Batista, 2.100, bairro Chapada

Sexta e sábado, de 11h às 21h; domingos, de 14h às 21h

– Manauara Shopping

Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 1.300, bairro Adrianópolis

Sexta e sábado, dr 11h às 21h; domingo, de 14h às 21h

– Shopping Ponta Negra

Avenida Coronel Teixeira, 5.705, bairro Ponta Negra

Sexta e sábado, de 11h às 21h; domingo, de 14h às 21h

– Sumaúma Park Shopping

Avenida Noel Nutels, 1.762, bairro Cidade Nova

Sexta e sábado, de 11h às 21h; domingo, de 14h às 21h

– Shopping Grande Circular

Avenida Autaz Mirim, 6.100, bairro São José Operário

Sexta e sábado, de 11h às 21h; domingo, de 14h às 21h

Postos de vacinação da Prefeitura de Manaus

– Millennium Shopping

Avenida Djalma Batista, 1.661, bairro Chapada

Sexta e sábado, de 10h às 18h

– Shopping Manaus Via Norte

Rua José Henrique Bento Rodrigues, 3.760, bairro Monte das Oliveiras

Sexta a domingo, de 11h às 20h

– Shopping São José

Avenida Cosme Ferreira, 7399, bairro São José

Sexta a domingo, de 10h às 18h.

