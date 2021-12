Avalie o post

A Prefeitura de Manaus, por meio do Departamento de Vigilância Sanitária (Visa), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizou, na tarde desta quinta-feira, 30/12, a operação “Ano-Novo com Saúde”, para fiscalizar as medidas de prevenção à Covid-19, nos shoppings da cidade. A ação teve por objetivo reforçar a proteção à saúde da população em uma época de grande movimentação nesses estabelecimentos, em virtude das festas de fim de ano.

Ao todo, dez estabelecimentos, distribuídos em diferentes zonas de Manaus, foram visitados pela equipe. Todos estavam dentro dos padrões exigidos para as instalações, o que fez com que o trabalho fosse principalmente de orientação junto à colaboradores e clientes, principalmente para evitar o uso incorreto das máscaras.

Para o diretor da Visa Manaus, Ewerton Wanderley, a ação trouxe mais resultados positivos, além de reafirmar o cuidado da Prefeitura de Manaus com a saúde dos cidadãos. “Mais uma vez, a Visa Manaus realiza um trabalho consistente de monitoramento nos locais mais frequentados pela população no fim do ano. Se na operação anterior foram os supermercados, agora levamos nossa fiscalização rigorosa aos shopping centers, novamente com baixa incidência de infrações, o que comprova que o trabalho consistente dos fiscais sanitários, inspecionando, orientando e prestando esclarecimentos, tem influenciado donos de estabelecimento e funcionários a seguirem com rigor as normas para a segurança sanitária da população”, avaliou.

O gerente de Vigilância de Produtos da Visa Manaus, Ricardo Celestino, que coordenou a operação, falou sobre o objetivo de ações dessa natureza. “Nosso foco com essa operação, assim como também foi com a Natal com Saúde, realizada na semana do Natal, foi verificar o cumprimento dos protocolos de prevenção à Covid-19, como a exigência de distanciamento social e uso de máscaras para funcionários e frequentadores, a disponibilização de álcool em gel e o controle do número de pessoas permitidas dentro dos corredores e das lojas”, explicou.

Segundo o gerente, “estar atento quanto a essa questão é, sem dúvida, a principal atitude para evitarmos a disseminação de síndromes gripais e da Covid-19”.

Fiscalizações

As fiscalizações em supermercados, que foram intensificadas na semana do Natal, também têm continuado. No último dia 28, dez estabelecimentos, em diferentes zonas da cidade, foram inspecionados pelos fiscais, para verificar tanto os protocolos preventivos quanto as condições de armazenamento dos alimentos à venda. Um estabelecimento foi autuado por irregularidades no acondicionamento de carnes e irá responder a Processo Administrativo Sanitário, que pode resultar em multa de uma a 400 UFMs (Unidades Fiscais do Município), cujo valor unitário atual é de R$ 114,61.

A população de Manaus pode denunciar irregularidades sanitárias relativas a produtos e serviços, por meio da Ouvidoria da Visa Manaus, no número (92) 98842-8481, ou pelo e-mail [email protected]

Fonte: Semsa

Foto: Camila Batista / Semsa

Fonte