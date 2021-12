Avalie o post





A pureza da voz de uma criança pede por paz, amor e união. O ano de 2021 foi regado de muitos desafios, perdas e dores. Mas a esperança em dias melhores e pequenas conquistas, tem aquecido os nossos corações.

Diante das dificuldades a evangelização do Reino de Deus não parou. Encontros, missas, orações e partilhas por meio das redes sociais, acenderam cada vez mais a chama dos agentes pastorais, dos padres e religiosos.

A caridade transbordou. Centenas de famílias foram ajudadas pela Cáritas Arquidiocesana de Manaus em meio a uma das maiores crises sanitárias do planeta, a pandemia da Covid 19.

O vice coordenador da Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Manaus, Edney Mendonça, destaca que o ano deixa muitas lições e esperançar por dias melhores é uma das metas para 2022.

A Presidente do Conselho de Leigos e Leigas da Arquidiocese de Manaus, Patrícia Cabral, pede união, vida digna e um olhar fraterno pelos mais empobrecidos.

Um Deus que vem sempre ao encontro de suas criaturas e o desejo por um mundo de paz, é celebrar a esperança, afirma o pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida em Presidente Figueiredo, Padre Marco Antônio Cardoso, carinhosamente chamado de padre Marquinhos.

Feliz ano novo, que Jesus esteja sempre com você e com toda sua família.



Rafaella Moura – Rádio Rio Mar





