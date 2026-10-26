O senador Omar Aziz (PSD) foi eleito governador do Amazonas neste domingo (25). Com 86,24% das urnas apuradas, ele atingiu 60,02% dos votos válidos contra 39,98% da adversária, Professora Maria do Carmo (PL), e está matematicamente eleito, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Além de Omar, a deputada estadual Alessandra Campelo (PSD) foi eleita vice-governadora na chapa.

O senador liderou no primeiro turno com 40,63% dos votos, totalizando 841.846 eleitores. Já recebeu 507.335 ou 24% dos votos no primeiro turno. O atual governador, Roberto Cidade (União Brasil) ficou em terceiro, com 21,91% dos votos.

Omar José Abdel Aziz, de 68 anos, é engenheiro civil. Nasceu em Garça (SP), mas criou sua trajetória política no Amazonas. Atualmente é senador e líder do PSD no Senado.

É um aliado histórico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-governador e líder do MDB no Senado, o senador reeleito Eduardo Braga (AM). Na atual legislatura, relatou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do fim da escala 6×1, aprovada semanas antes do segundo turno.

Foi eleito pela primeira vez em 1992, como vereador em Manaus. Nos anos seguintes, foi eleito deputado estadual e vice-prefeito de Manaus. Em 2003, Omar Aziz se elegeu vice-governador do Amazonas.

Em 2010, ele assumiu como governador interino, elegendo-se definitivamente no mesmo ano e, mais uma vez, quatro anos depois. Em 2015, foi eleito senador, cargo que ocupa atualmente.

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