O software de reconhecimento facial tem inúmeras aplicações nos mercados de consumo, bem como nas indústrias de segurança e vigilância

Manaus – No campo da visão computacional, o reconhecimento facial é uma área de pesquisa e desenvolvimento que visa dar às máquinas a capacidade de reconhecer e verificar rostos humanos.

Os pesquisadores trabalham, principalmente, na criação de tecnologia de reconhecimento facial que pode melhorar negócios e a vida de muitas pessoas.

Para ajudar a fortalecer sua compreensão da tecnologia, este guia explicará o que é o reconhecimento facial, suas aplicações e como ele é preciso hoje. Não deixe de conferir todos os detalhes!

Existem duas tarefas que os softwares de reconhecimento facial costumam realizar. O primeiro é a verificação. Isso significa comparar uma nova face de entrada com uma identidade conhecida. Um excelente exemplo é o desbloqueio de smartphones com identificação facial.

Ao configurar o sistema, o telefone irá registrar seu rosto como o proprietário do telefone. Portanto, a única tarefa ao desbloquear é comparar as novas faces de entrada com a sua face registrada no dispositivo.

O segundo é o reconhecimento, que é a tarefa de comparar uma face de entrada a um banco de dados de múltiplas identidades de face. Esta tarefa é frequentemente usada para sistemas de segurança e vigilância; um excelente exemplo é o reconhecimento facial na aplicação da lei.

O reconhecimento facial visa dar às máquinas a capacidade de reconhecer e verificar rostos humanos (Foto: Unsplash/Divulgação/Assessoria)

Discutimos o que é reconhecimento facial, no entanto, talvez a questão mais importante seja: podemos realmente confiar nisso? Quão precisa é a tecnologia de reconhecimento facial que temos hoje?

Provavelmente, não há uma resposta única e concreta para essa pergunta. Obviamente, a precisão do reconhecimento de rosto varia dependendo do algoritmo e das condições em que o testamos.

Uma precisão de 99,63% pode parecer muito alta. No entanto, os níveis de precisão aceitáveis ​​são todos uma questão de escala e contexto. Por exemplo, quando olhamos para esse número no contexto da segurança do aeroporto, é difícil decidir sobre uma margem de erro aceitável.

O Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta recebe mais de 260.000 passageiros diariamente. Em tal escala, a maioria dos funcionários de segurança não aceitaria nem mesmo uma taxa de erro de 0,37%.

No entanto, os pesquisadores estão constantemente explorando novas abordagens para o reconhecimento facial. À medida que o poder de computação aumenta, a precisão do reconhecimento facial também deve continuar a melhorar.

As aplicações da tecnologia são vastas e variadas. Os exemplos a seguir são apenas algumas das maneiras mais interessantes de muitas empresas usarem o reconhecimento facial atualmente.

Apesar das preocupações com a privacidade, o reconhecimento facial oferece muitos benefícios quando usado no contexto certo, como segurança pública, segurança pessoal, segurança cibernética e conveniência.

É normal ficar apreensivo com tecnologias novas ou relativamente desconhecidas, especialmente no mundo incerto em que nos encontramos agora.

No entanto, com informações e aplicativos adequados, o reconhecimento facial acabará por aumentar a segurança. Além disso, medidas simples como uma conexão segura com sites usando as principais VPNs do Chrome, por exemplo, podem adicionar uma camada extra de segurança para o usuário.

O controle de acesso por reconhecimento facial integra um espírito de hospitalidade ao setor de segurança, priorizando a saúde do usuário também. Em tempos de crise, as soluções mais resilientes serão aquelas que usarão suas habilidades e conhecimentos para atender às necessidades imediatas das pessoas que atendem.

A Covid-19 inaugurou uma nova era de experiências sem contato em todo o mundo. Agora temos controle de acesso sem toque, dispensadores de desinfetante sem toque e outros novos recursos em todas as facetas da vida.

Essa tecnologia vai desempenhar um papel fundamental para permitir um mundo mais seguro no futuro, e é importante que as pessoas se alinhem com empresas que investem na proteção de sua privacidade e segurança de dados.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

Fonte