Desde o final do ano passado, as ruas de Manaus têm recebido constantes serviços de tapa-buracos e recapeamentos. Ao mesmo tempo, aumentaram as queixas da população quanto à falta de sinalização nas vias. Depois de quase um ano de reclamações, as pinturas de faixas foram retomadas.



Segundo o diretor de engenharia, estatística e educação para o trânsito do IMMU (Instituto Municipal de Mobilidade Urbana), Uarodi Guedes, as Avenidas Torquato Tapajós e Professor Nilton Lins estão 99% sinalizadas e a Avenida das Torres está atrasada. Ele afirma que todos os bairros de Manaus serão atendidos, sendo um por semana.

O dia 11 de novembro, citado por Uarodi Guedes, foi quando a prefeitura de Manaus contratou a Empresa Nacional de Sinalização (Ensin), por R$ 21,5 milhões, para realizar os serviços.



Questionado se houve demora entre os recapeamentos e pinturas da sinalização, o diretor de engenharia do IMMU disse que parte do atraso é em decorrência das chuvas.

Uarodi Guedes disse que a empresa tem utilizado materiais superiores aos contratados para as sinalizações.

Bruno Elander – Rádio Rio Mar

Foto: Divulgação/IMMU

