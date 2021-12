Avalie o post

Jogador do Grêmio foi oferecido ao Peixe, mas alto salário é o maior entrave na negociação do atleta

São Paulo – O executivo de futebol do Santos, Edu Dracena, descartou a contratação do meia-atacante Alisson, que pertence ao Grêmio. O jogador foi oferecido ao Peixe nesta semana, mas foi recusado pela direção santista.

O Alisson foi oferecido ao clube. A gente entende que não é o momento de trazê-lo. Até porque o clube não tem condições financeiras para pagar o salário que hoje ele recebe no Grêmio. Então, temos que ser bem realistas com isso, disse Dracena em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Alisson enfrentou críticas por parte da torcida do Grêmio nos últimos tempos. Nesta temporada, foram 41 jogos e marcou quatro gols. No geral, são 185 jogos pelo Tricolor Gaúcho e 23 gols marcados. Apesar dos títulos conquistados, como o tetracampeonato gaúcho e a Recopa Sul-Americana, o jogador tem agora no currículo o rebaixamento para a Série B.

O Santos tenta reforçar seu elenco para a próxima temporada. Após um 2021 difícil, brigando para não cair no Campeonato Paulista e no Brasileirão, a diretoria e o departamento de futebol tentam entregar um melhor material humano para o técnico Fábio Carille em 2022.

