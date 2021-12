Avalie o post

Manaus – Um dos suspeitos envolvidos no assassinato do jovem Melquisedeque Santos do Vale, 20, identificado com Emerson de Souza Arevalo, 24, foi preso na noite desta sexta-feira (17) no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. O crime aconteceu na noite de ontem (16), dentro do ônibus da linha 444.

Foto: Divulgação

A prisão do criminoso foi realizada em sua própria casa pela equipe da Força Tática, o suspeito confessou à participação no crime. Segundo a polícia, ele já tem passagem pelo crime de roubo.

“Hoje pela manhã tivemos o cuidado de desencadear uma operação, com todos os recursos que nós temos. Desde ontem nós já estávamos juntando informações e hoje fizemos o encontro delas, e conseguimos chegar até o mediante que estava envolvido nessa ocorrência”, explicou o tenente-coronel Eddie César.

O criminoso foi apresentado no 19 Distrito Integrado de Polícia (DIP). A equipe da polícia civil segue investigando o caso para chegar nos outros dois criminosos.

Veja vídeo:

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

