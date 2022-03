Avalie o post

Ela até tentou oferecer um banquete para o cisne com repolho, alface e pepino, mas a comida foi pisoteada pela ave

São Paulo – Uma britânica afirmou que a vida dela é “uma piada” após ser intimidada e “mantida refém” por um cisne. A moradora, que se identifica apenas como Siobhán, publicou vários flagrantes no TikTok, que mostram o cisne parado na porta da casa dela — o animal espreita no jardim, bica o vidro do carro dela e até invade a residência na primeira oportunidade.

“Minha vida é uma piada”, diz a legenda do vídeo, publicado no dia 18 de fevereiro, que obteve quase 140.000 visualizações.

“Qual é o seu problema, sujeito?”, “Vai ficar aí parado na porta como se fosse normal?”, pergunta ela, — que trabalha como instrutora fitness e é mãe de dois filhos — durante a gravação, em reconhecimento à estranheza do momento.

Segundo o tabloide Mirror, o cisne é de uma espécie protegida e vive em um lago do outro da rua da casa de Siobhán.

A saga de Siobhán, que mora em Glasgow, no Reino Unido, continuou após a publicação desse primeiro vídeo.

Quatro dias depois, ela tentou oferecer um banquete para o cisne esquentadinho, com repolho, alface e pepino, mas a comida foi pisoteada pela ave. Posteriormente, outro cisne comeu os vegetais.

Siobhán fez ainda uma nova versão do vídeo original, onde revela que um dos comentaristas deu o nome de Weasley ao cisne, com o apelido Big Man.

“Esse cisne te ama”, diz um dos comentários, tentando resumir a situação. Siobhán provavelmente não concorda.

