Avalie o post

O estudante emprestou o celular da vítima diversas vezes alegando que era para fazer pesquisas e transferiu o valor

Manaus – O estudante de medicina Lailson Melgueira Navarro, 26, é suspeito de cometer o crime de estelionato contra uma colega de faculdade em Manaus. A mulher de 25 anos denunciou que sua conta corrente foi invadida, e, que foram efetuadas 10 transferências bancárias, totalizando o valor R$ 27,5 mil. A primeira transferência ocorreu no dia 06 de janeiro e a última dia 24 de fevereiro deste ano.

O delegado Marcelo Martins, titular do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), informou que o indivíduo teria amizade com a vítima, e, que em diversas situações, ele emprestou o celular dela, alegando que o aparelho dele estaria descarregado, e precisava para fazer pesquisas. De posse da senha do aparelho da mulher, ele transferiu o valor mencionado para conta de outro colega, que, também, foi enganado pelo infrator, e que posteriormente transferiu o valor à Lailson.

De acordo com a vítima, ela teve os cartões clonados pelo suspeito que realizou compras com o dinheiro das transferências. Entre os gastos ele teria comprado computador, celular, anel de formatura, cordão de ouro, roupas, calçados, além de gastar em festas e corridas de aplicativo.

A autoridade policial disse que, durante depoimento realizado na delegacia, na terça-feira (8), o infrator confessou o crime e se comprometeu a ressarcir os prejuízos da vítima. Ele já tem passagem pela polícia por furto qualificado, pois furtou o notebook de uma professora da faculdade.

Lailson responderá em liberdade pelo crime de estelionato e ficará a disposição do Poder Judiciário.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte