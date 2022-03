Avalie o post

Estudantes da Escola Estadual Júlia Bittencourt promoveram uma sessão de vandalismo e quebra-quebra na manhã dessa quarta-feira (9), dentro da instituição que fica localizada na avenida Brasil, bairro Compensa, na zona Oeste.

De acordo com informações repassadas para a nossa equipe de reportagem, o motivo do vandalismo seria a mudança da gestão da escola.

Vídeos feitos por outros alunos mostram os jovens destruindo lixeiras, cadeiras e usando extintor de incêndio nos corredores e salas.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto informou que já identificou os envolvidos nas imagens feitas dentro da escola e está adotando as medidas necessárias. Em relação ao patrimônio público danificado, após o levantamento completo dos danos, a gestão escolar vai registrar um Boletim de Ocorrência. A Secretaria reforça, ainda, que não compactua e repudia atitudes dessa natureza praticadas por qualquer membro da comunidade escolar.

Yuri Bezerra – Rádio Rio Mar

