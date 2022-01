Avalie o post

Empresário vivia em prisão domiciliar após ser condenado por operações ilegais com a companhia

São Paulo – Morreu neste sábado (1º), aos 83 anos, o italiano Calisto Tanzi, fundador da companhia Parmalat. A empresa chegou a ser uma das maiores da Itália até sua quebra, em 2003, após um longo processo judicial.

(Foto: Divulgação)

Tanzi cumpria prisão domiciliar por causa de uma condenação, em 2010, de 17 anos e cinco meses de cadeia por falência fraudulenta do grupo.

De acordo com investigações, o controlador da Parmalat tentou esconder as dívidas de seu grupo por meio de falsas operações e com o uso de empresas de fachada em paraísos fiscais.

O empresário usou o dinheiro de sua companhia também em outras áreas, como o futebol. Além de comprar o Parma, da Itália, patrocinou na década de 1990 o Palmeiras, ganhando vários títulos importantes com o clube paulista.

Em nota em seu site, o Parma lamentou a morte.

A Parmalat se tornou uma empresa famosa internacionalmente com a invenção da embalagem longa vida, por meio do método de pasteurização UHT. Na década de 1990, ela abriu capital na Bolsa de Milão. A companhia hoje faz parte do grupo francês Lactalis.

