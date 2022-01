Avalie o post

Parte dos músicos da equipe do cantor tiveram teste positivo para doença; ele se apresentaria em Itajaí, Jurerê e Guarapari

São Paulo – Wesley Safadão precisou cancelar três shows que faria nos próximos dias depois que parte dos músicos da banda dele foram diagnosticados com Covid-19.

Músicos da banda de Safadão foram diagnosticados com Covid-19. (Foto: Reprodução / Instagram)

“Informamos que, após a realização de um novo exame RT-PCR, parte da banda do cantor Wesley Safadão testou positivo para Covid- 19. O escritório do artista tranquiliza a todos sobre o estado de saúde da banda de Wesley, que neste momento encontra-se em isolamento e com todos os cuidados necessários”, informou o comunicado postado pela assessoria do artista no Instagram.

Safadão se apresentaria em Itajaí e Jurerê, em Santa Catarina, e Guarapari, no Espírito Santo. Ainda segundo a nota, a agenda de shows será retomada após o cumprimento das medidas de segurança e o isolamento social.



Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 28/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte