Dividido o valor igualmente, cada pessoa do bolão de Campinas (SP) será de R$ 13,5 milhões. O outro ganhador é de Cabo Frio (RJ)

São Paulo – Uma das duas apostas ganhadoras da Mega da Virada, divulgadas na noite desta sexta-feira (31), dividirá R$ 189.062.363,74 entre 14 pessoas que fizeram um bolão em Campinas (SP). Dividido igualmente esse valor, cada pessoa do grupo receberá R$ 13.504.454,55.

O prêmio do concurso 2.440, de R$ 378 milhões, foi o maior da história das Loterias Caixa.

A outra aposta vencedora foi de Cabo Frio (RJ), que também receberá R$ 189 milhões. Os 1.712 apostadores que acertaram cinco números levarão R$ 50.861,33, enquanto os 143.494 que acertaram quatro vão receber R$ 866,88.

Nssa edição da Mega da Virada, houve mais de 333 milhões de apostas em todo o Brasil. A arrecadação foi superior a R$ 1,51 bilhão – 28% mais que em 2020.

